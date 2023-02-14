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Сегодня, 10:08

Башкирия значительно нарастила темпы производства электрооборудования

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Рост производства электрооборудования в Башкирии по итогам 2022 года составил 167% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, причем часть профильных предприятий включены в оборонно-промышленный комплекс страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации заместителя премьер-министра правительства РБ — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, республика занимает лидирующие позиции по выпуску светильников.

«Доля Башкортостана — более 40% в стране и около 80% — в Приволжском федеральном округе. Наиболее заметный рост также в категориях кабельно-проводниковой продукции, приборов электронного и автоматического управления, систем связи. Ожидаем прорыва в сфере радиоэлектроники, в этом году на проект радиоэлектронного технопарка „РВ-1“ Башкортостан получает федеральную субсидию», — отметил он.

Как добавили в региональном правительстве, на данный момент электрооборудование в Башкирии выпускают свыше 10 компаний — только за прошлый год они поставили товары почти на 14 млрд рублей.

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