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Сегодня, 17:59

В Уфе установлена новая стоимость оплаты проживания в неприватизированном жилье

соцсети
Фото:соцсети

В Уфе постановлением главы администрации установлена новая стоимость оплаты проживания в неприватизированном жилье. Речь идет о принадлежащих муниципалитету жилых помещениях, которые не были приватизированы, а также муниципальном жилье, предоставляемом во временное пользование определенным категориям граждан, к примеру, сотрудникам коммунальных служб.

С января 2023 года плата за пользование жилым помещением для нанимателей по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений муниципального жилфонда в многоквартирных домах до 6 этажей включительно устанавливается в размере 7,46 рублей за один квадратный метр общей площади. В домах свыше 6 этажей размер оплаты установлен в 8,10 рублей за один квадратный метр общей площади.

Прежние тарифы, введенные в феврале 2020 года, признаются утратившими силу.

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