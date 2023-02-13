В Башкирии выросло число объектов, переданных в аренду через аукционы

В Башкирии по итогам прошлого года выросло число объектов, которые были переданы в аренду через аукционы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Речь идет о торгах на право заключения аренды земельных участков с отсутствием разграничения на них государственной собственности. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года их количество увеличилось на 454 (или почти 40%) и составило 1719 объектов.

«Нашим министерством проведено более 5 тысяч обследований земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью более 86 тыс. га. Общая площадь переданных в аренду на аукционах участков составляет более 43,5 тыс. га, что почти в два раза превышает этот показатель за прошлый год», — сообщил замминистра земельных и имущественных отношений Башкирии Рустам Гизатуллин.

Как отметили в правительстве региона, годовой размер арендной платы за переданные территории составил более 230 млн руб.