В Башкирии социальные предприниматели получат грантовую поддержку в размере 209 млн рублей

В Башкирии в 2023 году социальные предприниматели получат грантовую поддержку в размере 209 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

«Сегодня в республике почти 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивают работой свыше полумиллиона человек и формируют около 30% валового регионального продукта. Наша задача — создать благоприятные условия для комфортного ведения бизнеса и расширить меры поддержки. Мы сделали акцент на поддержке отдельных категорий предпринимателей. Например, в 2023 году на гранты социальным и молодым предпринимателям запланировали более 209 млн рублей», — написал он на своей странице в соцсетях.

Андрей Назаров также рассказал о визите министра экономического развития России Максима Решетникова в Башкортостан. В рамках рабочей поездки обсуждались вопросы развития промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.

Отдельный блок был посвящен развитию туристической отрасли Башкортостана.

«Мы видим в этом большие перспективы для региона, поэтому сейчас активно создаем необходимую инфраструктуру — строим и ремонтируем дороги, развиваем придорожный сервис, подводим инженерные сети. Инициатив и предложений по привлечению в Башкортостан туристов много. Это и создание крупных туристско-рекреационных зон, и развитие событийного туризма, и строительство новых туристических объектов. Потенциал у этой сферы огромен», — подытожил премьер-министр.