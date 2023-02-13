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Сегодня, 15:10

Правительство выделило 30 млрд рублей на строительство трассы М-12

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Из резервного фонда кабмина на создание федеральной трассы М-12 выделено 30 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить опережающее строительство этой федеральной дороги, пояснили в пресс-службе правительства РФ. В частности, благодаря такому решению будет досрочно введен в эксплуатацию дорожный участок в Московской области протяженностью 42,5 километра.

Создание трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань — часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

«Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, Татарстаном, Башкортостаном и Чувашией, тем самым придав экономике этих регионов дополнительный импульс к развитию. М-12 станет частью перспективного маршрута „Россия“ („Запад — Восток“), будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, повышению надежности и скорости поставок товаров», — отмечается в сообщении правительства России.

Как ранее сообщал «Башинформ», в развитие федеральных трасс на территории Башкирии дополнительно инвестируют 19 млрд рублей.  

Автор:Галина Бахшиева
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