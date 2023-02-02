В развитие федеральных трасс на территории Башкирии дополнительно инвестируют 19 млрд рублей

Дорожная инфраструктура Республики Башкортостан достаточно многосложная и насыщенная федеральными автомобильными дорогами, большим объёмом региональных и дорог местного значения. Это почти четыре тысячи километров, и три тысячи 100 км – это опорная сеть, которая состоит из региональных и местных дорог. Это очень большой показатель, один из самых крупных по стране, сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, отвечая на вопросы журналистов после рабочего совещания, посвященного развитию дорожного строительства в регионе.

«Сегодня один из ключевых объектов – это реконструкция участка автомобильной дороги М-7 в обход пяти населённых пунктов в районе Дюртюлей. Мы сегодня с Радием Фаритовичем смогли убедиться в том, что нам удалось достигнуть тех заданных темпов, которые ставили себе достигнуть. Именно на этот период времени мы на них вышли и будем дальше реализовывать этот объект», - отметил Роман Новиков.

По его словам, не менее важным является развитие направления по М-5.

«Достаточно сказать, что сейчас на территории республики реализуется 9 федеральных объектов общей протяжённостью более 200 км. Ввод этих объектов в эксплуатацию по годам в пределах трёхлетнего бюджетного цикла предусмотрен по нарастающей. 26 км в этом, 2023 году, 45 км – в 2024 году, 85 км – в 2025 году. Причем, в случае решения движки финансирования влево, так называемом, эти объёмы ввода тоже будут перемещаться. 26 км капитальных ремонтных работ - этот показатель тоже надо наращивать. В то же время республика сама реализует очень много объектов, наряду с основными задачами, которые связаны с доведением до нормативов региональной сети до 50%. У нас появилась новая задача в рамках пятилетнего плана – доведение дорог опорной сети до нормативного состояния в 85% в 2027 году. При тех условиях финансирования, которые мы предусматриваем, там ещё дополнительно порядка 19 млрд рублей необходимо, они есть в пятилетнем плане. Будем этого показателя достигать», - сказал Роман Новиков.

По его мнению, все новые дороги окажут очень серьезное влияние на изменение дорожной сети республики.

«Это – удобство пользователей, это – новые драйверы для экономики, потому что появляются новые логистические маршруты. И это все должно сказаться на общей дорожной инфраструктуре региона положительно. И Федеральное дорожное агентство, и правительственная комиссия по региональному развитию, конечно же, такие проекты поддерживают», - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства.

Как ранее сообщал «Башинформ», сегодня в Дюртюлинском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков ознакомились с ходом строительства и реконструкции автодороги М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов. Участок данной трассы протяженностью 65 км входит в маршрут автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург».