Новости Башкортостана и Уфы
72.79
0
78.05
0
86.49
+1.99
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 15:44

В этом году в Уфе ожидается прибытие 11 многопалубных туристических теплоходов

В этом году в Уфе ожидается прибытие 11 многопалубных туристических теплоходов. Такие данные сообщили в администрации города. Напомним, в мае 2022 года в столицу республики впервые в истории прибыли трёх- и четырёхпалубные пассажирские суда.

3 мая первым появился четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» из Нижнего Новгорода. С утра 4 мая к причалу у Монумента Дружбы пришвартовались еще три больших туристических теплохода: «Северная сказка», «Александр Бенуа», «Николай Некрасов». 5 мая к набережной прибыл теплоход «Русь великая». Эти события вызвали большой интерес жителей и гостей столицы республики.

Также в Уфе растет популярность коротких водных прогулок. Минувшим летом в речных прогулках на семи теплоходах приняли участие более 70 тысяч человек. Для сравнения, в 2021 году на прогулочных маршрутах работало 3 теплохода, а пассажиропоток не превысил 14 тысяч человек.

   

 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика