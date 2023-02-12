В этом году в Уфе ожидается прибытие 11 многопалубных туристических теплоходов. Такие данные сообщили в администрации города. Напомним, в мае 2022 года в столицу республики впервые в истории прибыли трёх- и четырёхпалубные пассажирские суда.

3 мая первым появился четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» из Нижнего Новгорода. С утра 4 мая к причалу у Монумента Дружбы пришвартовались еще три больших туристических теплохода: «Северная сказка», «Александр Бенуа», «Николай Некрасов». 5 мая к набережной прибыл теплоход «Русь великая». Эти события вызвали большой интерес жителей и гостей столицы республики.

Также в Уфе растет популярность коротких водных прогулок. Минувшим летом в речных прогулках на семи теплоходах приняли участие более 70 тысяч человек. Для сравнения, в 2021 году на прогулочных маршрутах работало 3 теплохода, а пассажиропоток не превысил 14 тысяч человек.