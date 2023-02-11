В минсельхозе Башкирии назвали самые «молочные» районы

Самые продуктивные коровы — в стерлитамакском агропредприятии им. Калинина, а больше всего молока производит аургазинская ферма «Урожай», подвели итоги январьского молочного рейтинга в минсельхозе Башкирии.

Крупные хозяйства фермы и фермеры за первый месяц произвели 61 тыс. тонн товарного молока. 77% продукции приходится на предприятия — это 47,2 тыс. тонн молока (+4,6% к уровню прошлого года).

Хорошие результаты по продуктивности также в СПК колхоз «Герой» Чекмагушевского района, ООО «СП Ашкадарский» Мелеузовского района, ООО «АФ Байрамгул» Учалинского района, где средний надой на корову за день превышает 30 кг.

В пятерку лучших хозяйств по валовому производству молока вошли ООО МФ «Урожай» Аургазинского района: январьский надой превысил 3 тыс. тонн, ООО «Северная Нива Башкирии» Ермекеевского района – более 2,5 тыс. тонн, ООО «СП Базы» Чекмагушевского района и ООО АП имени Калинина Стерлитамакского района – более 2 тыс. тонн в каждом, ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района – более 1,5 тыс. тонн.

Названы и лучшие операторки машинного доения: Надежда Николайчева из СПК колхоз «Герой», Людмила Утяева (ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района), Нина Полянская (ООО МФ «Урожай»), Гульшат Ахметова (ООО «Северная Нива Башкирия»). Все они надоили за месяц более тонны молока на корову.

Поголовье молочных коров в республике сейчас составляет 124,3 тыс. голов.