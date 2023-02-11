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Сегодня, 16:10

В эти выходные в Башкирии проходят сельскохозяйственные ярмарки

В эти выходные в Башкирии проходят сельскохозяйственные ярмарки. На продовольственных площадках жители городов и районов могут приобрести свежую натуральную продукцию — молоко, мед, мясо, овощи и многое другое.

Всего в эти дни ярмарки проходят в 28 муниципалитетах,  организованы 38 торговых площадок, 4 из которых в Уфе.

«Такие ярмарки мы проводим постоянно. Это важно и для продавцов, и для покупателей. Для первых — это гарантированная точка продажи, а потому — стимул производить больше продукции. Для вторых — возможность приобрести фермерские продукты. Кроме того, ярмарки позволяют значительно снизить цену для покупателей за счет отсутствия дополнительных затрат на реализацию продукции», — отмечают в минторге РБ.

Работа по организации сбыта фермерской продукции ведется в регионе на постоянной основе. Разработана концепция по развитию ярмарочно-рыночной деятельности, основная задача которой увеличение количества площадок и повышение качества обслуживания.

«Для нас это очень важная форма ритейла. Потому что в регионе достаточно большое количество производителей, которые находятся в сельской местности. Это небольшие производства, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Не у всех есть возможность реализовывать свою продукцию через торговые сети. А ярмарки — это тот универсальный интерфейс, который позволяет напрямую встретиться производителю со своим потребителем», — рассказал министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

На сегодняшний день в регионе действует 251 ярмарочная площадка, более 12 тысяч торговых мест.

Подробная информация для тех, кто желает принять участие в ярмарках выходного дня в качестве продавца, собрана здесь.

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