Башкирия получит 552 млн рублей на развитие туризма - Радий Хабиров

Башкирия в 2023 году получит из федерального бюджета 552 млн рублей. Добрые вести привез в республику министр экономического развития России Максим Решетников, сообщил на своей странице в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.

«Эти средства пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, проведение Уфимского марафона», — написал руководитель республики.

По словам Радия Хабирова, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но власти республики активно работают над тем, чтобы это изменить.

«Регион ассоциировался со сплавами, санаториями. Однако возможности — гораздо шире. У нас огромный потенциал — богатая природа, интересные геологические объекты, культурное, историческое, археологическое наследие. Сейчас мы в фазе развития, но уже через 5-6 лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли», — рассказал Глава республики.

Он также поблагодарил федерального министра за внимание к республике и высокую оценку команды, которая занимается развитием туризма в Башкортостане.