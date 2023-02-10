Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
85.71
+1.21
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 17:51

Башкирия вошла в Топ-10 регионов с самым высоким темпом роста заработной платы

В республике номинальные зарплаты выросли на 15,8%

В Башкирии за январь-ноябрь 2022 года средние номинальные зарплаты составили 47,17 тыс. руб. — на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, выяснили в РБК-Уфа по данным Росстата. Республика вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат превысил 15%. Максимальный рост зафиксировали в Забайкалье — 18,7%, Бурятии — 17,9% и Красноярском крае — 17,6%. Башкирия разделила 10 место с Вологодской областью.

В среднем по стране показатели подросли на 12,7%, до 61,9 тыс. руб., в ПФО средняя зарплата составила 45,08 тыс. руб. (+13,7%).

Башкирия находится на 36 месте в РФ по уровню номинальных зарплат. Самые высокие показатели в северных регионах - Чукотке, ЯНАО, Магаданской области (137 - 116 тыс. руб.), самые низкие - в северокавказских (32 - 33 тыс. руб.).

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика