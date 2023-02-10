Башкирия вошла в Топ-10 регионов с самым высоким темпом роста заработной платы

В Башкирии за январь-ноябрь 2022 года средние номинальные зарплаты составили 47,17 тыс. руб. — на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, выяснили в РБК-Уфа по данным Росстата. Республика вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат превысил 15%. Максимальный рост зафиксировали в Забайкалье — 18,7%, Бурятии — 17,9% и Красноярском крае — 17,6%. Башкирия разделила 10 место с Вологодской областью.

В среднем по стране показатели подросли на 12,7%, до 61,9 тыс. руб., в ПФО средняя зарплата составила 45,08 тыс. руб. (+13,7%).



Башкирия находится на 36 месте в РФ по уровню номинальных зарплат. Самые высокие показатели в северных регионах - Чукотке, ЯНАО, Магаданской области (137 - 116 тыс. руб.), самые низкие - в северокавказских (32 - 33 тыс. руб.).