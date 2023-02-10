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Сегодня, 17:15

Новый резидент парка «Уфимский» будет производить инновационный продукт

Новый резидент индустриального парка «Уфимский» построит производство смазочно-охлаждающей жидкости для использования в нефтегазовой промышленности, сообщили в правительстве Башкирии. Компания «Россильбер», работающая в сфере промышленной химии, создала инновационный продукт, который сможет заместить импортные.

Стоимость проекта составит более 500 млн рублей, он даст работу 100 сотрудникам.

Статус резидента дает выгодную аренду, готовую инфраструктуру, налоговые льготы и безвозмездное сопровождение проекта на всех этапах реализации, отметили в пресс-службе кабмина.

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