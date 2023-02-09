В Башкирии потребление алкоголя смещается в сторону менее крепких напитков — минторговли

В Башкирии потребление алкоголя смещается в сторону менее крепких напитков, сообщил на коллегии минторговли руководитель ведомства Алексей Гусев. Всего в 2022 году было продано более 50 млн литров легальной алкогольной продукции (+4,2% к 2021). Потребление на одного жителя республики составило 12,9 л (в 2021 — 12,3 л).

В структуре продаж основная доля традиционно приходится на водку (47%) и вино (31%), при этом в последние годы растет доля продаж ликеро-водочных изделий, игристых вин, отметил министр.

В прошлом году в Башкирии произведено 50,3 млн литров алкогольной продукции (+2,4% к 2021) и 320,4 млн литров пива (-2,2% к 2021). Продукция местных заводов составляет почти половину продаж — 44%.

Рынок алкоголя в регионе занимает порядка 10% общего товарооборота, это важный сектор потребительского рынка, подчеркнул Алексей Гусев. За прошлый год в бюджет республики поступило акцизов в сумме 12,3 млрд руб., из них пивоварами уплачено 7,8 млрд руб. (+4,4%), производителями крепких напитков - 4,5 млрд руб. (+23%).

Лицензию на продажу крепкого алкоголя имеют 6 тыс. магазинов, на продажу пива — 3,5 тыс. В 2022 году количество лицензированных точек продаж увеличилось на 334.

Вместе с тем количество преступлений, совершенных в республике в состоянии алкогольного опьянения, по данным генпрокуратуры РФ, сократилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Если в 2020-м зафиксировано 10 298 «пьяных» правонарушений, то в 2021 — 9491, а в 2022 — 8254.

Как сообщал «Башинформ», в регионе периодически действуют ограничения продажи спиртного — например, в дни проведения «Последних звонков» и сабантуев, в День знаний, в новогодние каникулы. Кроме того, в регионе запущен проект «Трезвое село», в рамках которого жители отказываются от завоза алкоголя в местный магазин.