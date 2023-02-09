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Сегодня, 11:50

В Башкирии планируют в два раза увеличить число автолавок и торговых киосков

минторговли РБ
Фото:минторговли РБ

Минторговли Башкирии в 2023 году планирует в два раза увеличить число торговых киосков и автолавок, обслуживающих малонаселенные и дальние поселки. Об этом на коллегии министерства сообщил глава ведомства.

В республике не имеют постоянных магазинов 979 населенных пунктов, в которых проживает более 45 тыс. человек.

«В 2022 году удалось сократить количество таких поселков на 183, будем продолжать эту работу и дальше», — сказал министр.

В регионе задействовано более 5,8 тыс. нестационарных торговых объектов — на 148 больше, чем годом ранее.

В том числе это более 4,6 тыс. круглогодичных киосков, 646 — сезонных и 550 автолавок.

Существует норматив обеспеченности нестационарными торговыми объектами — 12 на 10 тыс. человек. Такой норматив выполняют пока только 37 сельских муниципалитетов, сообщили в минторговли РБ.

Как сообщал «Башинформ», для предпринимателей, организующих выездную торговлю, предусмотрена господдержка — компенсация половины затрат на приобретение фургона.

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