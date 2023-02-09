Стало известно о планах строительства новых АЗС на трассах М-7 и М-5 в Башкирии

9 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Айдаром Абузяровым. Руководитель республики отметил эффективную работу компании на территории Башкортостана и плодотворное сотрудничество на всех уровнях.

«Мы сохраняем партнёрские отношения, стараемся поддерживать инвестиционные инициативы и социальные проекты „ЛУКОЙЛа“, — сказал Радий Хабиров. — А ваша успешная работа позволяет планомерно повышать комфорт и удобство для жителей и гостей республики».

Генеральный директор компании Айдар Абузяров рассказал об основных итогах работы в 2022 году и перспективных планах развития сети АЗС, в том числе на федеральных трассах.

«В 2023–2025 годах мы планируем построить новые заправочные станции на автодороге М-7 „Волга“. Это будут два зеркальных комплекса в районе села Шарипово и ещё два — на обходе села Верхнеяркеево. На этих АЗС будет представлен широкий ассортимент товаров и услуг для автолюбителей, — сообщил Айдар Абузяров. — Кроме того, в планах — смонтировать новые АЗС на трассе М-5 „Урал“».

Справка

На территории Башкортостана действует 54 АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Объём инвестиций в строительство и модернизацию заправочных станций компании в 2021–2022 годах составил 429 млн рублей.