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Вчера, 17:18

Стало известно о планах строительства новых АЗС на трассах М-7 и М-5 в Башкирии

сайт Главы РБ
Фото:сайт Главы РБ

9 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Айдаром Абузяровым. Руководитель республики отметил эффективную работу компании на территории Башкортостана и плодотворное сотрудничество на всех уровнях.

«Мы сохраняем партнёрские отношения, стараемся поддерживать инвестиционные инициативы и социальные проекты „ЛУКОЙЛа“, — сказал Радий Хабиров. — А ваша успешная работа позволяет планомерно повышать комфорт и удобство для жителей и гостей республики».

Генеральный директор компании Айдар Абузяров рассказал об основных итогах работы в 2022 году и перспективных планах развития сети АЗС, в том числе на федеральных трассах.

«В 2023–2025 годах мы планируем построить новые заправочные станции на автодороге М-7 „Волга“. Это будут два зеркальных комплекса в районе села Шарипово и ещё два — на обходе села Верхнеяркеево. На этих АЗС будет представлен широкий ассортимент товаров и услуг для автолюбителей, — сообщил Айдар Абузяров. — Кроме того, в планах — смонтировать новые АЗС на трассе М-5 „Урал“».

Справка

На территории Башкортостана действует 54 АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Объём инвестиций в строительство и модернизацию заправочных станций компании в 2021–2022 годах составил 429 млн рублей.

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