Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
84.21
-0.29
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 16:59

Башкирия получит 50 млн рублей на строительство 18 зарядных станций для электромобилей

соцсети А. Назарова
Фото:соцсети А. Назарова

В 2023 году власти Башкирии планируют субсидировать строительство 18 зарядных станций почти на 50 млн руб. поддержки федерального центра. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров по итогам совещания в правительстве РФ по развитию электротранспорта.

«В 2024 году поможем построить еще 50 станций, здесь уже добавим республиканские деньги, и общая сумма субсидий составит более 138 млн рублей. Часть субсидии инвестор сможет направить на оборудование для зарядных станций, часть — на технологическое присоединение к электросетям», - написал руководитель республиканского кабмина.

В Башкирии на начало 2023 года зарегистрировано более 400 электромобилей. Зарядиться они могут на 21 станции. Из них 16 расположены в Уфе, одна — в Булгаково, две — в Нефтекамске и по одной — в Бижбулякском и Чишминском районах.

Как сообщал «Башинформ», в 2021 году в регионе было 160 электромобилей и 13 станций (из них 9 - в Уфе). 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика