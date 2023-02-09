Башкирия получит 50 млн рублей на строительство 18 зарядных станций для электромобилей

В 2023 году власти Башкирии планируют субсидировать строительство 18 зарядных станций почти на 50 млн руб. поддержки федерального центра. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров по итогам совещания в правительстве РФ по развитию электротранспорта.

«В 2024 году поможем построить еще 50 станций, здесь уже добавим республиканские деньги, и общая сумма субсидий составит более 138 млн рублей. Часть субсидии инвестор сможет направить на оборудование для зарядных станций, часть — на технологическое присоединение к электросетям», - написал руководитель республиканского кабмина.

В Башкирии на начало 2023 года зарегистрировано более 400 электромобилей. Зарядиться они могут на 21 станции. Из них 16 расположены в Уфе, одна — в Булгаково, две — в Нефтекамске и по одной — в Бижбулякском и Чишминском районах.

Как сообщал «Башинформ», в 2021 году в регионе было 160 электромобилей и 13 станций (из них 9 - в Уфе).