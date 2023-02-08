Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.57
+0.88
-14 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 20:28

В Башкирии запустят Единую ипотеку со сниженной ставкой

В 2023 году Единая ипотечная программа будет запущена в шести регионах Приволжского федерального округа, среди которых есть Республика Башкортостан. К запуску готовится Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Об этом на конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО» сообщил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

- Единая ипотека объединит федеральные программы, такие как «Льготная», «Семейная» и «IT-ипотека», оператором которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов, - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егор Родин.  

Планируется, что программа позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Улучшить жилищные условия с помощью программы смогут более 1,8 тысяч семей в стране, сообщает «Башинформ».

— Одна из главных задач ДОМ.РФ — повышение уровня жизни людей, в том числе с помощью механизмов, которые делают доступнее приобретение жилья для россиян.  Благодаря единой ипотечной программе жители ряда регионов Поволжья смогут получить ипотеку по сниженной до 3 п. п. ставке. Это существенная экономия на ежемесячных платежах и общей переплате по кредиту. Ожидаем, что география программы существенно расширится в 2023 году на территории всей страны, — отметил Сергей Овсянкин.

Денежные средства можно направить на покупку квартиры в строящемся или готовом доме от застройщика, а также на ИЖС, приобретение частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.

Справка. Программа Единой ипотеки запущена в 2021 году. С момента запуска к ней присоединились 23 региона, в том числе Республика Башкортостан. ДОМ.РФ предоставляет комплексное решение для регионов и кредитных организаций по сопровождению программы — от поступления заявки на рассмотрение до выдачи займа. Инструментом реализации Единой ипотеки является Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф).

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика