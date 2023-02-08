Минторговли Башкирии заключило меморандум с торговыми сетями об ограничении наценок на продукты

Минторговли Башкирии заключило меморандум с рядом торговых сетей («АиФ», «Байрам», «Полушка», «Ярмарка») об ограничении наценок на социально значимые товары в пределах 15%. Это произошло в рамках коллегии минторговли Башкирии, где подводились итоги минувшего года. Аналогичное соглашение правительство РФ заключает с федеральными сетями. В прошлом году, по данным ФАС РФ, благодаря этому наценки снизились с 22% до 5,5%. Об этом сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев на коллегии ведомства, посвященной итогам года.

Это был очередной нелегкий год — вслед за пандемией пришли санкции, тем не менее отрасль выдержала и продолжила развитие, отметил глава ведомства. По уровню инфляции республика улучшила свои позиции, поднявшись за год с 55 места на 20. Как уже сообщал «Башинформ», индекс потребительских цен по итогам минувшего года в регионе составил 11,3% (в РФ — 11,9%). Этого удалось достичь во многом благодаря соглашению с торговыми организациями об ограничении наценок, подчеркнул министр.

Товарооборот за 11 мес. составил 991,6 млрд руб. и формально вырос на 95,8 млрд руб., но в сопоставимых ценах — снизился на 5,2% (по РФ снижение на 6,2%, по ПФО — на 4,4%).

Оборот оптовой торговли за 11 мес. вырос на 40 млрд руб. (к 11 мес. 2021) и составил 1,18 трлн руб. В сопоставимых значениях уровень снизился на 9,7% (по РФ — на 14,2%, по ПФО — на 10,2%).

Объем сферы бытовых услуг по итогам января-ноября 2022 — 37,1 млрд руб. (+9,3% к 11 мес. 2021). По этому показателю Башкирия вошла в Топ-10 по РФ (7 место) и Топ-3 по ПФО (2 место).

По данным минторговли, около 50% всего объема бытовых услуг занимает ремонт и строительство жилья, объем которых в январе–ноябре 2022 года вырос на 12,8%. Выросли объемы услуг по аренде, лизингу и прокату (+14,7%), по ритуальным услугам (+11,9%), по услугам саун, бань и душевых (+10%), по техобслуживанию и ремонту транспорта (+8,6%), на парикмахерские и косметические услуги (+6,3%).

Снижение объемов зафиксировано в услугах швейных, меховых и кожаных ателье (-1,1%), фотоателье (-13,6%), мебельщиков (-13,9%).

Оборот общественного питания по итогам января-ноября 2022 года составил 28,2 млрд руб. (+3,1%, в РФ +4,4%, в ПФО +3,9%). Здесь решающую роль сыграло снятие пандемийных ограничений.

Объем кредитов предприятиям торговли за 11 мес. 2022 года составил 42 млрд руб. (+3,2%).

В прошлом году в республике продолжалось развитие логистической инфраструктуры. Республика стала первым «пилотом» проекта по созданию оптового продовольственного рынка. Под строительство оптово-логистического центра подобран участок в 30 км от центра Уфы, вблизи пересечения федеральных трасс М-7, М-5, Р-239. По объекту готова сметная документация, определены якорные и локальные арендаторы — федеральные и республиканские сети, крупный оптово-розничный центр, местные предприятия и КФХ, производители и импортеры продуктов.

На территории Чишминского района планируется реализовать проект «Евразийская Агрологистика», который будет способствовать развитию железнодорожных грузовых перевозок.

Также в 2022 году в Башкирии появился первый в стране агропромышленный кластер, напомнил Алексей Гусев. В нем задействованы 10 предприятий перерабатывающей промышленности ПФО. Они запустили ряд инвестпроектов стоимостью более 40 млрд руб., имея возможность получить федеральные субсидии, льготные займы и гарантированный сбыт своей продукции другим участникам кластера.