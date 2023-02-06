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Вчера, 13:47

Жители Башкирии могут подать онлайн-заявку на подключение к электросетям

сайт правительства Башкирии
Фото:сайт правительства Башкирии

Жители Башкирии могут подать в электронном виде заявку на заключение договора на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Услуга размещена в разделе «Жизненные ситуации» отдельно выведенного цифрового суперсервиса «Цифровое имущество и строительство» на базе регионального портала Госуслуг.

«Для удобства юридических и физических лиц в Башкирии создан единый электронный ресурс – суперсервис «Цифровое имущество и строительство». На главной странице суперсервиса выведены наиболее востребованные случаи, связанные со строительством, к одним из которых относится подача заявки на подключение объекта к электросетям», – рассказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин. 

Заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, объекты электрохозяйства которой (опора ЛЭП, кабельная линия, подстанция и т.д.) расположены ближе всего к границам земельного участка заявителя. Если на расстоянии 300 метров от границ участка имеются объекты двух или более сетевых организаций, то заявку можно подать в любую из них.

Как подчеркнул вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, электроэнергетика была всегда одной из самых сложных отраслей в технологическом плане.

«Она всегда требовала высокой квалификации от энергетиков, а процессы цифровизации выдвигают ещё более высокие требования. То, что в республике реализована электронная подача заявки на техприсоединение, несомненно, облегчает процесс и для рядовых потребителей, и для юридических лиц. Улучшение показателей в области присоединения бизнеса к технической инфраструктуре является ключевым сюжетом для оценки инвестиционной привлекательности региона», - заявил Шельдяев.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2022 году Башкирия вошла в Топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.  

Суперсервис «Цифровое имущество и строительство» создан по инициативе правительства Башкирии. Он представляет собой комплекс государственных услуг, сгруппированных по жизненным ситуациям. В личном кабинете суперсервиса застройщик может отследить весь инвестиционно-строительный цикл.

Также здесь можно создать свой проект и довести его до конца благодаря интерактивным подсказкам, поэтапному оформлению услуг и возможности онлайн подать заявления на оформление: от покупки земли до подключения постройки к сетям.

Автор:Галина Бахшиева
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