В Башкирии помогут с переездом и переселением жителям, находящимся в поисках новой работы

В Госсобрании республики рассматривают законопроект, который поможет жителям в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. В парламенте напомнили, что ранее такой услугой могли воспользоваться только граждане, признанные безработными. Теперь такую же возможность планируется дать и тем гражданам, которые зарегистрированы в центрах занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства в другую местность – временно на период работы либо на постоянное место жительства.

Данная категория граждан сможет бесплатно проехать к месту работы и обратно, им будут выплачены суточные за время следования. Также будет профинансирован наем жилого помещения, за исключением случаев, когда эти расходы берет на себя работодатель. При переселении в другую местность будет оплачен проезд и провоз багажа к новому месту жительства, выплачены суточные за время следования и единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.