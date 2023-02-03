В Башкирии в 2023 году реализуются четыре крупных инвестпроекта на сумму порядка 4 млрд рублей

На заседании очередного «Инвестиционного часа», который состоялся накануне в Доме республики, были рассмотрены четыре крупных инвестиционных проекта. Перед тем как начать их обсуждение, первый вице-премьер республики — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что инвесторам предоставляются налоговые льготы, субсидирование части затрат на строительство, закупку сырья, материалов и оборудования, льготные ставки по займам, содействие в оформлении земельных участков и другие направления. Кроме них, проекты получают комплексное сопровождение со стороны республики.

В Иглинском районе компания «Боково» планирует создать животноводческую ферму на 1 200 коров. По проекту, необходимо оформить долгосрочную аренду земли площадью 3 тысяч га, возвести комплекс зданий, приобрести племенной скот айрширской породы и технологическое оборудование. Представители компании сообщили, что общий объём вложений может достичь 2,1 млрд рублей. На ферме планируют создать 80 рабочих мест.

В 2023 году инвесторы приступят к строительству объекта и подготовке кормовой базы, а в следующем году завезут первое поголовье КРС. Производственная мощность фермы составит 9 тысяч тонн молока в год.

Проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на покупку скота. Кроме того, администрация Иглинского района окажет ему содействие в оформлении земельных участков.

Другой инвестиционный проект, также ставший приоритетным, будет реализован в Стерлибашевском районе. Директор Стерлибашевской птицефермы Булат Рафиков представил Главе Башкирии проект реконструкции производства и увеличения объёмов выпуска мяса птицы до 780 тонн в год. Чтобы достичь этого показателя, инвестор запланировал модернизацию действующего технологического комплекса в районе. Также он приобрёл площадку бывшей птицеводческой фабрики «Чермасан» в Чекмагушевском районе. Там уже отремонтировали подъездную дорогу, реконструировали один из корпусов на 20 тысяч голов, подвели коммуникации. Общий объём вложений в проект — 224 млн рублей. На предприятии будут трудиться 70 человек. Производство начнёт работать уже этой весной.

«Мы предоставляем субсидии на закупку сырья и оборудования для развития перерабатывающих производств. Готовы помочь вам в этой части», — поддержал инвестора Радий Хабиров.

Кроме инвестиционных проектов в сфере АПК, на заседании «Инвестчаса» была рассмотрена инициатива в области санаторно-курортного лечения. Объём инвестиций в проект строительства круглогодичного санатория в Куюргазинском районе на 750 мест составит 1,5 млрд рублей.

Ещё один проект касается диверсификации производства. Компания «Эрудит», открывшая в Башкирии с 1998 года 40 книжных магазинов, последние два года изготавливает мебель для образовательных учреждений и офисов. В связи с этим предприятие намерено построить в северной части Уфы корпуса для размещения мебельного производства, а также хранения книжной и канцелярской продукции. Реализация задуманного потребует 110 млн рублей вложений. На новой площадке будут работать 25 специалистов.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что во всех крупнейших сельхозпредприятиях Чекмагушевского района успешно воплощены проекты по производству молока, а «СП Базы» и СПК-колхоз «Герой» принимают участие в «Инвестчасах», сообщало информагентство «Башинформ».