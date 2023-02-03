В Башкирии к 2030 году 50 индустриальных ферм будут давать миллион тонн молока

Вице–премьер - министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов сегодня на совещании, посвященном развитию молочного животноводства, отметил, что пока в республике, как и по всей стране, наблюдается снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. По его мнению, это явление временное и поголовье в ЛПХ стабилизируется, но при этом молоко в больших объемах можно производить только на индустриальных фермах.

«Наша задача - создать комфортные условия для фермеров и бизнеса, доход которых должен расти. По указу №310 Главы РБ мы поставили амбициозные задачи – построить в республике 21 индустриальную ферму. На сегодняшний день сданы шесть, все они построены в чистом поле, 11 были модернизованы, по четырем - подписаны кредитные договоры и по ним началась стройка. Но это всего лишь один из этапов, когда мы учились и набирались компетенций. Стоит амбициозная задача до 2030 года создать еще 30 индустриальных ферм. В итоге 50 индустриальных ферм будут давать миллион тонн молока, а для того, чтобы эти 50 ферм обслуживать, нам надо около 550 тысяч гектаров земли», - отметил Ильшат Фазрахманов.

Одной из задач является обеспечение полной биологической безопасности, потому что важно не запустить болезни. Глава аграрного ведомства рассказал, что во время недавнего съезда производителей молока «Союзмолоко» министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обозначил, что в ближайшие три года будет поддержка индустриальных ферм от 1 тысячи голов. Ильшат Фазрахманов призвал аграриев воспользоваться предоставленной возможностью федерального финансирования.

«Пример Штефана Дюрра сподвиг наших аграриев строить индустриальные фермы. На сегодня один из этапов строительства такой фермы закончил Радик Мударисович (Рафиков, глава ГК «Урожай - прим. авт.), на которой параллельно будут крутиться две карусели, это 5600 голов, примерно 170-180 тонн молока в сутки на одной ферме. Также строятся фермы в Стерлитамакском и Кармаскалинском районах. Самое главное, что в Российской Федерации созданы комфортные условия для развития сельского хозяйства. По индустриальному молоку, мясу мы наработали достаточные компетенции, по свиноводству полностью отрабатывает ГК «Таврос», по птицеводству – ГК «Черкизово», - сказал вице-премьер.

По его мнению, в будущем в каждом районе должна быть одна индустриальная ферма.

«Если так будет, мы будем производить 1 млн тонн товарного молока, а этого достаточно, если мы потребляем 750 тысяч тонн. Соответственно, республика становится одним из экспортеров товарного молока в соседние регионы. Модель у нас отработана, понимание есть, поддержка республиканская и федеральная также есть», - подытожил Ильшат Фазрахманов.