Опыт Башкирии по внедрению экспортного стандарта рассмотрели в правительстве России

Опыт Башкирии по внедрению мер регионального экспортного стандарта 2.0 и созданию собственных инструментов рассмотрели на заседании правительства России, посвященном задачам в сфере наращивания несырьевого неэнергетического экспорта страны.

Так, премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал о формировании сети представителей региона за рубежом для обеспечения присутствия на зарубежных рынках.

«Свою деятельность они осуществляют в составе торгпредств России. Работают в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. В ближайшее время будут охвачены Иран и Объединённые Арабские Эмираты. Главная их задача — увеличение экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций. В результате деятельности представителей у нас реализуются совместные с иностранными инвесторами проекты почти на 9,5 млрд рублей», — отметил Андрей Назаров.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, задача наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, которая и раньше формулировалась как одна из национальных целей, сегодня приобрела особое значение. Особую важность здесь приобретает активное участие субъектов страны.

«Не секрет, что до недавнего времени политика по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта выстраивалась в основном по отношению к крупнейшим компаниям и корпорациям, которые составляли каркас экспортного потенциала России. Однако сегодня решить задачу разворота нашего экспортного потенциала на Восток, Юго-Восток и Юг невозможно без вовлечения в этот процесс не только крупных, но и средних компаний и малого бизнеса. Для того чтобы задействовать этот до сих пор ограниченно реализованный потенциал, критически важно проактивное участие в этом процессе субъектов Российской Федерации и губернаторского корпуса», — подчеркнул он.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии утвердили региональную программу развития экспорта до 2024 года. Общий объем ее финансирования составит почти 22 млрд рублей, из которых большинство — внебюджетные источники. Предусмотрено также финансирование из федерального (352,4 млн рублей) и республиканского (653,1 млн рублей) бюджетов.