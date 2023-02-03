Названы места проведения сельхозярмарок в Уфе 4 и 5 февраля

В эти выходные, 4 и 5 февраля, в Уфе состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в минсельхозе Башкирии.

«Уфимцы вновь смогут приобрести натуральную продукцию, свежее мясо, овощи и другие продукты питания напрямую от башкирских сельхозтоваропроизводителей», — отметили в аграрном ведомстве.

Ярмарочная торговля развернется в эти выходные на участке автодороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, на площадях перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье сельскохозяйственные ярмарки продолжат свою работу на этих же площадках, кроме площадки у Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9 до 16 часов.

Как сообщал ранее «Башинформ», с 3 по 5 февраля сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 28 городах и районах Башкирии.