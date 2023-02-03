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Вчера, 10:41

МСП Башкирии реструктуризировали почти 2 тысячи кредитов в 2022 году

С марта по декабрь 2022 года банки реструктуризировали почти 2 тыс. кредитов малых и средних предприятий республики, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за введенных в отношении России санкций. Общая сумма этой задолженности составила 13 млрд руб., сообщили в Нацбанке РБ.

По 1,3 тыс. кредитам на 5,8 млрд руб. оформлены договоры на кредитные каникулы (отсрочка на полгода), 600 МСП с кредитами на 7,2 млрд руб. получили послабления по собственным программам банков.

«Изначально малые и средние компании, пострадавшие от санкций, могли подать заявку на кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, но затем эта возможность была продлена до 31 марта 2023 года.   

Воспользоваться правом на отсрочку платежей или сокращение размера ежемесячных взносов могут компании, чей код ОКВЭД – как основной, так и дополнительный – находится в перечне пострадавших отраслей», — напомнила начальник экономического отдела Нацбанка РБ Фануза Калимуллина.

В этом списке, в частности, сельское хозяйство, туризм, общепит, медицина, информационные технологии, розничная торговля, производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии.

Как сообщал «Башинформ», на 10 ноября 2022 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства было учтено 126,3 тыс. организаций. 

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