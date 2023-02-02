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Сегодня, 07:00

В Башкирии компания инвестирует в производство метизов 5 млн рублей

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Минэкономразвития России включило компанию «Прайм» в список резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Белорецк». Компания планирует инвестировать порядка 5 млн рублей собственных средств в производство крепёжных изделий — саморезов, мебельных метизов, гвоздей, сообщили информагентству «Башинформ» в правительстве региона.

Вложенные инвестором средства будут направлены на приобретение технологической линии по обработке металла. Планируемая годовая мощность производства — 468 тонн продукции, выход на проектную мощность запланирован в 2027 году.

Резидент ТОР планирует реализовать проект в течение 2023–2027 годов. На производстве создадут десять рабочих мест. Производимая продукция будет реализовываться через интернет-сайт компании, торговые интернет-площадки и в строительно-хозяйственных магазинах.

В настоящее время в Башкирии статус резидента ТОР получили 125 компаний. Инвесторы инвестировали в экономику региона порядка 7,7 млрд рублей и создали более 5 тысяч новых рабочих мест.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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