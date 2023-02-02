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Сегодня, 09:17

В Башкирии должник, чтобы не лишиться имущества, заплатил 10 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Чтобы не лишиться имущества, должник — юридическое лицо оперативно оплатил обязательные платежи в бюджет на сумму порядка 10 млн рублей.

Как выяснил «Башинформ», ранее в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по РБ было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с Общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, порядка 10 млн рублей задолженности по налогам и сборам.

«Судебными приставами установлено, что на балансе предприятия числятся четыре единицы движимого имущества — два автомобиля „КамАЗ“, специализированный автомобиль „Урал“, а также „Шевроле Нива“. Поскольку автотранспорт отсутствовал по месту регистрации фирмы согласно выписке ЕГРЮЛ, а также фактическому местонахождению фирмы-должника, инициирован розыск имущества», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пару недель потребовалось сотрудникам органа принудительного исполнения, осуществляющим розыск, чтобы установить автомобили, которые тщательно пытался спрятать должник. Имущество было обнаружено на территории Республики Коми в Усинске и немедленно подверглось аресту.

В итоге долг в 10 млн рублей был погашен.

Автор:Дарья Субботина
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