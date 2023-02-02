Роман Новиков назвал снижение смертности на трассах Башкирии серьезным достижением

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков сегодня во время рабочей встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым в Дюртюлинском районе отметил, что в прошлом году республика добилась очень важного показателя – смертность от ДТП на федеральных трассах, которые проходят по республике, снизилась на 48 процентов.

«Это серьезное достижение, в целом по России количество смертей на федеральных трассах в 2022 году удалось снизить всего на 8,5%. Теперь стоит задача у республики сохранить этот показатель, а лучше даже приумножить», - отметил Роман Новиков.

По мнению Радия Хабирова, во многом этого удалось достичь благодаря успешной совместной работе с Федеральным дорожным агентством и улучшению качества федеральных трасс.

«Это, наверное, один из рекордов в Российской Федерации. Роман Витальевич, это совместная с вами наша работа. И нам надо еще больше обратить внимание на региональные и муниципальные дороги. Мы приняли решение выделять из нашего бюджета ежегодно по 4 млрд рублей на капремонт так называемых фонящих дорог, наиболее плохих дорог. Это помимо Дорожного фонда, из которого идет основное финансирование строительства и ремонта дорог. В целом то, что касается дорожной отрасли, мы очень довольны. Очень довольны взаимодействием с федеральным агентством, довольны объемом финансирования. Всегда, конечно, хочется больше, но в дорожной отрасли мы активно работаем», - сказал Глава Башкортостана, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время пресс-подхода.

Как ранее сообщал «Башинформ», в прошлом году на территории республики зафиксировано снижение количества ДТП. «Благодаря совместным усилиям заинтересованных служб, а также при поддержке Главы РБ Радия Хабирова, число погибших на федеральных дорогах сократилось более чем на 48%», - сообщил 26 января журналистам глава региональной госавтоинспекции.

Сегодня в Дюртюлинском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков ознакомились с ходом строительства и реконструкции автодороги М-7 «Волга» в обход пяти населенных пунктов. Участок данной трассы протяженностью 65 км входит в маршрут автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург», информировал «Башинформ».