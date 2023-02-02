Башкирский бизнес приглашают участвовать в программе «Сделано в России»

Программа «Сделано в России» призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Компаниям, получившим добровольный сертификат «Сделано в России»/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом и предложат кобрендинговые проекты, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В том числе это В2В-продвижение на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое.

Участниками программы «Сделано в России» и владельцами сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие – компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Как сообщал «Башинформ», по итогам 2022 года в республике внедрены все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.