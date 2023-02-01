Новости Башкортостана и Уфы
70.12
-0.4
76.22
-0.08
83.49
+0.65
-18 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 17:42

Производство сахара в Башкирии выросло почти на 40 процентов

пресс-служба минсельхоза Башкирии
Фото:пресс-служба минсельхоза Башкирии

В Башкирии два сахарных завода переработали более 1,3 млн тонн сахарной свеклы и произвели почти 200 тысяч тонн сахара, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«Производство сахара по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло в республике на 38 процентов», — констатировали в аграрном ведомстве.

К 1 февраля на Чишминском сахарном заводе и в компании «Раевсахар»  получили почти одинаковый объем сахарного песка — 99 и 100 тысяч тонн соответственно.

В ведомстве напомнили, что оба сахарных завода республики прошли масштабную реконструкцию. Инвестиции позволили увеличить производственные мощности почти в полтора раза. Так, компания «Раевсахар» реализовала инвестиционный проект, предусматривающий модернизацию производства и доведение мощности завода по переработке сахарной свеклы до 5,5 тысячи тонн в сутки. Реконструкция Чишминского сахарного завода увеличила среднесуточные мощности переработки до 6 тысяч тонн свеклы в сутки.

Как сообщал ранее «Башинформ», урожай сахарной свеклы в прошлом году составил 1,3 млн тонн при средней урожайности 312,4 ц/га и средней сахаристости 17 процентов.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика