Производство сахара в Башкирии выросло почти на 40 процентов

В Башкирии два сахарных завода переработали более 1,3 млн тонн сахарной свеклы и произвели почти 200 тысяч тонн сахара, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«Производство сахара по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло в республике на 38 процентов», — констатировали в аграрном ведомстве.

К 1 февраля на Чишминском сахарном заводе и в компании «Раевсахар» получили почти одинаковый объем сахарного песка — 99 и 100 тысяч тонн соответственно.

В ведомстве напомнили, что оба сахарных завода республики прошли масштабную реконструкцию. Инвестиции позволили увеличить производственные мощности почти в полтора раза. Так, компания «Раевсахар» реализовала инвестиционный проект, предусматривающий модернизацию производства и доведение мощности завода по переработке сахарной свеклы до 5,5 тысячи тонн в сутки. Реконструкция Чишминского сахарного завода увеличила среднесуточные мощности переработки до 6 тысяч тонн свеклы в сутки.

Как сообщал ранее «Башинформ», урожай сахарной свеклы в прошлом году составил 1,3 млн тонн при средней урожайности 312,4 ц/га и средней сахаристости 17 процентов.