В России из-за переизбытка рынка подешевели ноутбуки – аналитика

На российском рынке ноутбуков возник переизбыток — к началу этого года предложение превысило спрос. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей одного из брендов. Такая ситуация сложилась в связи с налаживанием параллельного импорта устройств известных брендов и активным расширением рынка производителями из КНР. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться.

«Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года», — цитируют «Известия» руководителя направления «Ноутбуки» компании diHouse Романа Овсиенко.

Выборочная проверка журналиста «Башинформа» действительно показала снижение стоимости на часть моделей от компаний из Китая и с Тайваня. Уценка ряда моделей за последние месяцы 2022 года и январь 2023 года составила порядка 15–30%.

Так, в одном из крупнейших сетевых магазинов ноутбук «Honor» китайского производителя «упал» в цене на 10 тысяч рублей и сейчас обойдется покупателю в 59 999 вместо прежних 69 999. Магазин-конкурент предлагает тот же товар за 49 999. Уценка по сравнению с прошлым годом составила почти 15%.

Другой бренд из КНР «Lenovo» после уценки стал дешевле сразу на 20 тысяч. Сейчас он доступен к покупке за 39 999 рублей. Та же самая модель в другом сетевом магазине обойдется дешевле на 500 рублей. Таким образом, товар снизился в цене более чем на 30%.

Как ранее писал «Башинформ», в связи с санкциями в июне 2022 года Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в стране. Закон ограждает российские компании, которые ввозят зарубежные товары без разрешения правообладателя, от гражданской, административной и уголовной ответственности.

Без разрешения правообладателя на территории России разрешено продавать более 50 групп товаров свыше 200 брендов. Сюда, например, относятся смартфоны, часы и наушники Apple, гаджеты и электроника Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, принтеры, сканеры Huawei и Lenovo, автомобили Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota и Nissan.