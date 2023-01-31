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Сегодня, 12:26

В одном из районов Уфы утвердили даты проведения сельхозярмарок в 2023 году

Галина Бахшиева
Фото:Галина Бахшиева

Администрация Орджоникидзевского района Уфы утвердила график проведения сельскохозяйственных и тематических ярмарок на 2023 год. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Уфы. 

Согласно документу, мясные ярмарки на площади имени Серго Орджоникидзе состоятся 18-25 февраля и 4 марта.

Медовая ярмарка запланирована на 26 августа.

Сельскохозяйственные ярмарки на площади имени Серго Орджоникидзе состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 сентября, а также 7, 14, 21, 28 октября и 25 ноября.

Ставшие уже традиционными предновогодние мясные ярмарки пройдут 2, 9, 16 и 23 декабря 2023 года.

Как показал мониторинг цен продукции, реализуемой на осенних ярмарках-2022, розничная цена на овощи была ниже в среднем на 10 процентов, чем в магазинах Уфы, сообщили ранее «Башинформу» в пресс-службе мэрии. 

Сельскохозяйственные ярмарки всегда пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью у уфимцев, отметили в мэрии. Ярмарки выходного дня проводятся в столице Башкирии еще с начала 1990-х годов.

«Такие ярмарки обеспечивают спрос горожан на овощную, крупяную продукцию нового урожая осенью, а также на мясомолочный ассортимент зимой по более приемлемым ценам, чем на рынке, — пояснили в мэрии Уфы. - Важно: вся продовольственная продукция, представленная на мясных ярмарках, проходит ветеринарный контроль».

Автор:Галина Бахшиева
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