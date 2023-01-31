В Башкирии к 2030 году планируется почти в два раза увеличить использование сельхозземель

Власти Башкирии планируют к 2030 году использовать 13 млн га земель сельхозназначения, что позволит создать более 60 тыс. дополнительных рабочих мест в сфере АПК и малого бизнеса. Об этом сегодня говорилось на заседании правительства.

Сейчас общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7,3 млн га, из них половина – пашня (3,7 млн га).

«Фиксируются факты, когда собственники вместо разведения скота или выращивания, например, зерновых, превращают плодородные поля в карьеры по добыче гравия или незаконные свалки. Важно, чтобы земли, пригодные для ведения сельского хозяйства, использовались эффективно и по целевому назначению», - сказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

По информации вице-премьера – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, инвентаризация оцифрованных сельхозземель выявила порядка 165 тыс. га неиспользуемой пашни. Из них 60 тыс. га не используются более 10 лет, и чтобы ввести их в оборот, необходимо вложить до 2 млрд рублей (до 30 тыс. руб./га).

Ежегодно муниципалитетам устанавливаются плановые значения по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. С 2019 года в оборот было введено более 100 тыс. га пашни, из них около 33 тыс. га — в 2022 году, за счет вложений собственных средств предприятий и инвесторов.

Глава башкирского АПК отметил, что точными данными о площадях сельхозугодий ведомство не обладает: разница в показателях Башстата и Росреестра составляет 130 тыс. га.

Ильшат Фазрахманов сообщил, что в рамках проекта в ведомственной информационной системе «Респак» оцифровано 78% сельхозугодий республики. Оставшиеся площади должны быть заведены в «Респак» до 1 июня текущего года.

Министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская отметила, что в собственности региона находится 73,2 тыс. га земель, в муниципальной собственности – 240,4 тыс. га. На 1 января 2023 года в республике действуют 6958 договоров аренды земельных участков сельхозназначения. Ведомство формирует перечень участков, свободных от прав третьих лиц и пригодных для ведения хозяйственной деятельности.

По итогам встречи премьер-министр поручил минсельхозу и минземимущества создать рабочую группу по инвентаризации сельхозземель. Также аграрному ведомству совместно с администрациями муниципалитетов поручено завершить оцифровку земель с внесением до 1 июня 2023 года земельных паспортов в систему «Респак».

«Агропромышленный комплекс – "визитная карточка" нашей республики, – сказал Андрей Назаров. – Прошлый год показал, что мы можем добиваться хороших результатов. Так, объем производства продукции сельского хозяйства составил почти 247 млрд рублей (128,1%). Получен рекордный урожай зерновых – более 5 млн тонн. Улучшается техническая и технологическая оснащённость отрасли. Ведётся активная работа в семеноводстве, селекции, генетике, реализуются инвестиционные проекты. Чтобы сохранять такие лидирующие позиции, важно использовать все имеющиеся ресурсы».