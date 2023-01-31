«Расчеты в новых реалиях»: уфимские предприниматели обсудили преимущества факторинга

Как отметил спикер, цифровой факторинг от Ак Барс Банка появился на рынке в 2021 году как ответ на потребности клиентов.

Услуга зарекомендовала себя как удобная альтернатива таким популярным продуктам как кредит и овердрафт, показывая значительные преимущества перед ними.