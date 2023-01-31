«Расчеты в новых реалиях»: уфимские предприниматели обсудили преимущества факторинга

Как отметил спикер, цифровой факторинг от Ак Барс Банка появился на рынке в 2021 году как ответ на потребности клиентов.
Услуга зарекомендовала себя как удобная альтернатива таким популярным продуктам как кредит и овердрафт, показывая значительные преимущества перед ними.
Опираясь на реальные потребности предпринимателей, для удобства клиентов Ак Барс Банк предлагает пять видов факторинга в зависимости от условий и особенностей ведения бизнеса.
Для поставщиков действует три вида факторинга: с регрессом, без регресса и закрытый. Для покупателей — реверсивный и агентский. Особо стоит отметить предложение банка в финансировании цепочки поставок.
Кроме того, банк предоставляет специальные условия для клиентов, чьи покупатели входят в 600 крупнейших компаний России по объему выручки по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».
Для этого действует проект «Топ-600», главная идея которого – упрощенная схема проверки для таких клиентов. Она проходит за два дня, а денежный лимит может увеличиваться под фактические денежные требования.
В блоке сессии вопросов и ответов, участники мероприятия поделились собственным опытом использования факторинга в своей деятельности и выразили заинтересованность в новых инструментах, предлагаемых Ак Барс Банком.
В качестве прочих преимуществ услуги уфимские предприниматели отметили наличие международного факторинга в валютах дружественных стран и возможность решить вопросы оформления факторинга онлайн.
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