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Вчера, 15:12

«Расчеты в новых реалиях»: уфимские предприниматели обсудили преимущества факторинга

В Уфе состоялся бизнес-завтрак для предпринимателей. На неформальной деловой встрече представители разных сфер бизнеса обсудили преимущества факторинга как инструмента сокращения дебиторской задолженности и кассовых разрывов.

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«Тему цифрового факторинга мы выбрали не случайно. Начиная с 2020 года интерес к этой услуге со стороны предпринимателей показывает стабильный рост, что объяснимо. В виду вводимых ограничений заказчики начали увеличивать отсрочку платежа, а факторинг – наиболее удобный инструмент, чтобы отгрузить продукцию и сразу получить выручку»,
говорит Павел Волков, управляющий директор управления цифрового факторинга Ак Барс Банка.

Как отметил спикер, цифровой факторинг от Ак Барс Банка появился на рынке в 2021 году как ответ на потребности клиентов.

Услуга зарекомендовала себя как удобная альтернатива таким популярным продуктам как кредит и овердрафт, показывая значительные преимущества перед ними.

«Несмотря на общую идею быстрого получения денежных средств, факторинг выигрывает, например, перед кредитом по самым важным для поставщика параметрам: для него не требуется залог. Погасить можно не в фиксированный день, а в дату фактической оплаты дебитором. Кроме того, сумма факторинга не отражается в качестве долговой нагрузки и дебиторской задолженности»,
отметил Павел Волков.

Опираясь на реальные потребности предпринимателей, для удобства клиентов Ак Барс Банк предлагает пять видов факторинга в зависимости от условий и особенностей ведения бизнеса.

Для поставщиков действует три вида факторинга: с регрессом, без регресса и закрытый. Для покупателей — реверсивный и агентский. Особо стоит отметить предложение банка в финансировании цепочки поставок.

Кроме того, банк предоставляет специальные условия для клиентов, чьи покупатели входят в 600 крупнейших компаний России по объему выручки по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

Для этого действует проект «Топ-600», главная идея которого – упрощенная схема проверки для таких клиентов. Она проходит за два дня, а денежный лимит может увеличиваться под фактические денежные требования.

В блоке сессии вопросов и ответов, участники мероприятия поделились собственным опытом использования факторинга в своей деятельности и выразили заинтересованность в новых инструментах, предлагаемых Ак Барс Банком.

В качестве прочих преимуществ услуги уфимские предприниматели отметили наличие международного факторинга в валютах дружественных стран и возможность решить вопросы оформления факторинга онлайн.

«В ближайшее время будет доступен личный кабинет поставщика и покупателя. Все операции по факторингу будут доступны там, в офис ехать не нужно. У вас будет доступ ко всем отчётам, где видны поставки, срок отсрочки, величина дебиторской задолженности и варианты ее контроля»,
сказал Павел Волков.

Узнать подробнее о факторинге от Ак Барс Банка и выбрать подходящее решение для своего бизнеса – по ссылке.

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