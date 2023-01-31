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Вчера, 15:22

Инвестиции в проекты государственно-частного партнерства в Башкирии превысили 88 миллиардов рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии насчитывается порядка 60 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), стоимостью свыше 88 млрд рублей. 46 проектов с объемом инвестиций более 12 млрд рублей реализуются на муниципальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Республика имеет значительный опыт реализации проектов ГЧП в разных сферах деятельности и стабильно входит в Топ-20 регионов-лидеров. В прошлом году удалось вдвое увеличить количество проектов и объем инвестиций по сравнению с 2021 годом. Среди них крупные концессии на создание кампуса мирового уровня с объемом инвестиций порядка 27 млрд рублей, шести школ в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске на сумму 10,5 млрд рублей, строительство круглогодичного лагеря для отдыха детей в Сибае на сумму 3,5 млрд рублей, заключили 8 концессий ЖКХ с участием средств ФНБ на сумму 3,2 млрд рублей. На сегодняшний день в проработке министерства экономического развития и инвестиционной политики республики находятся 6 проектов с объемом инвестиций порядка 60 млрд рублей в таких сферах, как здравоохранение, экология, транспорт, спорт.

Ранее «Башинформ» сообщал о создании в рамках ГЧП частного пансионата для пенсионеров и инвалидов в Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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