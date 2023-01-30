Владимир Путин поручил расширить программу промышленной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить промышленную ипотеку на проекты по строительству и модернизации недвижимости, нужной для производства.

«Правительству Российской Федерации принять решения, обеспечивающие распространение программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, модернизации и реконструкции используемых для целей промышленного производства объектов недвижимого имущества, а также предусматривающие финансирование в необходимом объеме мероприятий, связанных с реализацией этой программы», - отмечено в одном из пунктов перечня поручений.

Ранее «Башинформ» сообщал, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3% годовых. Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей. Право на такую ипотеку получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.