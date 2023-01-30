В Башкирии для малого бизнеса выделено 26 тысяч кубометров леса

Минлесхоз Башкирии назначил на 22 февраля аукционы на продажу леса субъектам малого и среднего бизнеса. На торги выставлены 18 лотов с общим объемом заготовки древесины 26 тыс. кубометров. Участки находятся на территории Иглинского и Нуримановского лесничеств.

Например, одна из делянок — площадью 4,6 га и объемом вырубаемой древесины 836 кубометров выставлена по цене 135,8 тыс. руб.. В целом делянки в Нуримановском лесничестве выставлены по цене от 19,8 тыс. руб. до 638 тыс. руб. — в зависимости от площади участка, объема и качества древесины.

Как сообщал «Башинформ», подобные отдельные аукционы в Башкирии проводятся регулярно для поддержки малого бизнеса, занятого в лесозаготовке. Крупные компании к торгам не допускаются, как имеющие конкурентное преимущество - у них больше средств и они могут назначать более высокие цены.