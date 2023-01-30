БСК: «Производство ПВХ будет работать на китайском инициаторе»

- Наши специалисты проделали большую работу, перестраивая технологию таким образом, чтобы производимый ПВХ оставался высокого качества. Продукции получили меньше, но главное – не остановили производство, сохранили рабочие места. В начале января мы получили от китайского производителя первую партию инициатора полимеризации, который полностью заменит бельгийский. Инициатор из Бельгии нам перестали отправлять с весны, просто отказали в последующих поставках, тем самым поставив наше производство перед угрозой простоя. Благодаря оперативной настройке нового канала поставок, мы смогли успешно адаптироваться к ситуации, будем работать с новыми партнерами из КНР. Наша компания остается открытой ко всем настроенным на плодотворное сотрудничество,

сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.