БСК: «Производство ПВХ будет работать на китайском инициаторе»

Весной 2022 года западные поставщики заблокировали поставки в Россию необходимых для производства ПВХ аддитивов, в том числе инициаторов полимеризации. Это привело к снижению нагрузок в выпуске продукции, тем не менее, производство поливинилхлорида продолжило работать, используя инициатор полимеризации раннего поколения.
К марту Башкирская содовая компания планирует перейти на максимальные нагрузки в производстве ПВХ.
Кроме того, предприятие не останавливает работу по основным проектам стратегии развития, несмотря на технологические ограничения вследствие санкционной политики. В частности, по проекту производства эмульсионного ПВХ, реализация которого позволит полностью закрыть потребности российского рынка в этом виде пластмасс.