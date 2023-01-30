Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
84.91
-1.75
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 15:31

БСК: «Производство ПВХ будет работать на китайском инициаторе»

Производство ПВХ Башкирской содовой компании будет использовать инициатор, поставленный из Китая. Первая партия доставлена на производство «Каустик», происходит загрузка продукта на основную схему полимеризации.

Партнерский материал

Весной 2022 года западные поставщики заблокировали поставки в Россию необходимых для производства ПВХ аддитивов, в том числе инициаторов полимеризации. Это привело к снижению нагрузок в выпуске продукции, тем не менее, производство поливинилхлорида продолжило работать, используя инициатор полимеризации раннего поколения.

- Наши специалисты проделали большую работу, перестраивая технологию таким образом, чтобы производимый ПВХ оставался высокого качества. Продукции получили меньше, но главное – не остановили производство, сохранили рабочие места. В начале января мы получили от китайского производителя первую партию инициатора полимеризации, который полностью заменит бельгийский. Инициатор из Бельгии нам перестали отправлять с весны, просто отказали в последующих поставках, тем самым поставив наше производство перед угрозой простоя. Благодаря оперативной настройке нового канала поставок, мы смогли успешно адаптироваться к ситуации, будем работать с новыми партнерами из КНР. Наша компания остается открытой ко всем настроенным на плодотворное сотрудничество,
сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

К марту Башкирская содовая компания планирует перейти на максимальные нагрузки в производстве ПВХ.

Кроме того, предприятие не останавливает работу по основным проектам стратегии развития, несмотря на технологические ограничения вследствие санкционной политики. В частности, по проекту производства эмульсионного ПВХ, реализация которого позволит полностью закрыть потребности российского рынка в этом виде пластмасс.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика