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Вчера, 21:12

В Уфе в феврале продолжатся массовые проверки квартирных приборов учета

соцсети
Фото:соцсети

С июня 2022 года в Уфе началась массовая проверка достоверности предоставленных жителями сведений о показаниях индивидуальных приборов учёта (ИПУ) горячего водоснабжения (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ) в помещениях собственников, чьи дома перешли на прямые договоры с теплоснабжающей организацией «БашРТС». График обхода на февраль 2023 года доступен на официальном сайте ООО «БашРТС». Данные мероприятия позволят определить, насколько реальный расход коммунальных ресурсов соответствует сведениям, передаваемым жителями самостоятельно.

Проверку осуществляют сотрудники ООО «Городская абонентская служба», которые являются официальными представителями «БашРТС». Представители теплоснабжающей компании снимают контрольные показания ИПУ, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки приборов учёта для жителей является бесплатной.

Сотрудники ООО «Городская абонентская служба» при себе должны иметь удостоверение с личным фото и печатью ООО «Городская абонентская служба», а также заявку ООО «БашРТС» с указанием списка адресов домов для проверки.

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