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Сегодня, 10:26

Лимит экспорта минеральных удобрений из России увеличили на полмиллиона тонн

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

Квоты на вывоз минеральных удобрений из России увеличили почти на полмиллиона тонн. Соответствующий документ подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Это сделано для того, чтобы экспортеры удобрений могли реализовать остатки готовой продукции при условии обеспечения потребностей внутреннего рынка. В рамках инициативы квоты по аммиачной селитре расширены на 375 тыс. тонн, по сульфоаммофосу — на 102 тыс. Общий же объем превысит 12 млн тонн.

Меры продлятся до 31 мая 2023 года. Как добавили в правительстве РФ, они не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

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