В Башкирии открыли еще один большой убойный цех

В Бураевском районе Башкирии открыли новый убойный цех мощностью 3,5 тысячи голов в рамках реализации крупного инвестпроекта по производству говядины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Сегодня в республике реализуются пять инвестиционных проектов по мясному скотоводству на общую сумму более 2,3 млрд рублей, — рассказал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на церемонии открытия убойного цеха. — Производство говядины на сегодня одно из самых перспективных направлений в отрасли. Продукт пользуется и будет пользоваться хорошим спросом на рынке».

Строительство животноводческого комплекса на 9,6 тысячи скотомест началось в 2019 году возле деревни Старобикметово. На данный момент в проект инвестировано 150 млн рублей. Построены четыре кормовых стойла на две тысячи голов, гараж, пять зерноскладов, закуплена техника для проведения полевых работ.

Кроме этого, создано 25 рабочих мест. Общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии составляет 1200 голов. Ежегодно здесь планируют производить 1,8 тысячи тонн мяса.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Аскинском районе Башкирии заработали новые молокоперерабатывающий и мясные цеха.