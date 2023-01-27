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Вчера, 10:02

Доходы консолидированного бюджета Башкирии в 2022 году составили 329,5 млрд рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В 2022 году в бюджет Башкортостана поступило 329,55 млрд рублей, это на 13,6% больше уровня 2021 года. По данным минфина республики, налоговые и неналоговые доходы составили 230,9 млрд рублей.

Основными источниками доходов стали: налог на доходы физических лиц – 75,2 млрд рублей (32,6% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций – 63,4 млрд (27,5%), акцизы – 31,3 млрд (13,6%), налоги на имущество – 19,8 млрд рублей (8,6%), налоги на совокупный доход – 14,5 млрд рублей (6,3%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 16,6 млрд рублей. Региональную казну в прошлом году пополнили 98,59 млрд рублей безвозмездных поступлений.

Расходы консолидированного бюджета республики в 2022 году профинансированы в объеме 343,4 млрд  рублей, с ростом на 14,9% к уровню 2021 года. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета – 71,1% всех расходов или 244,1 млрд  рублей.

Бюджет  Башкортостана за 2022 год исполнен по доходам в сумме 280,5 млрд, по расходам – в сумме 295,2 млрд рублей.

Доходы местных бюджетов за 2022 год составили 151,1 млрд, а расходы 150,2 млрд рублей.

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