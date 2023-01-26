В Башкирии доля госзакупок у местных поставщиков достигла 76%

По итогам 2022 года доля государственных и муниципальных контрактов, заключенных с поставщиками из республики, выросла на 5% к 2021 году и составила 76%. Об этом сообщили в госкомитете РБ по конкурентной политике.

В прошлом году, как сообщал «Башинформ», было заключено 49,1 тыс. контрактов с местными поставщикам общей стоимостью 112,4 млрд руб. (в 2021 — 48 тыс. контрактов на 88,2 млрд руб.).

Увеличение доли закупок у поставщиков Башкирии — положительная тенденция, свидетельствующая о стабильном развитии региона, прокомментировали в госкомитете.