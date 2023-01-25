В Уфе назван процент очищенных от снега дворов

По последним данным администрации Уфы, работы по очистке от снега завершены более чем в 4 тысячах уфимских придомовых территорий. Это составляет 77 процентов от общего числа городских дворов. Ранее уфимцы неоднократно жаловались на сложную ситуацию у их домов из-за неубранного снега. Такие жалобы поступают до сих пор.

«Нынешний январь выдался достаточно снежным. Выпало более 110 процентов от нормы. И все это пришлось буквально на два дня новогодних праздников. По объективным причинам, жители из-за непогоды оставили свои машины во дворах, что затруднило механизированную уборку. Дворы не являются территорией, где запрещена стоянка транспортных средств, поэтому применение каких-то административных мер к жителям невозможно. Остается рассчитывать только на их сознательность. Так как это в первую очередь для их комфортных условий проживания», – сообщил начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Уфы Константин Артеменко.

В обязательный перечень работ по очистке дворов входят: механизированная уборка проезжей части, въездов/выездов из дворовой территории, тротуаров, пешеходных зон, обработка противогололёдными материалами.