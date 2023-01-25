В 2022 году санинспекции оштрафовали бизнес за нарушения правил торговли на 2,5 млн рублей

Предприниматели республики лишились более 2,5 млн руб. в виде административных штрафов, выплаченных после проверок инспекторов Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в прошлом году было проведено почти 1,5 тыс. проверок ИП и компаний, и выявлено более 1,7 тыс. нарушений. В основном это несоблюдение требований к маркировке, отсутствие информации о продукте, реализация продукции с истекшим сроком годности.

С бизнеса взыскали штрафов на общую сумму 2,48 млн руб., а также конфисковали продукции на 240 тыс. руб.