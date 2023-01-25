Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил обеспечить мобильной связью участок автодороги Архангельское - Белорецк. По мнению главы регионального кабмина, на этом весьма опасном участке обязательно нужны качественная мобильная связь и интернет.

«В первую очередь это касается безопасности наших жителей, а также туристического комфорта гостей региона. Своим коллегам я поручил тщательно проработать реализацию этого проекта», — написал Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

По предварительным подсчетам, для покрытия связью участка трассы более 160 километров необходимо установить 14 новых базовых станций, две из которых должны быть высотой 70 метров. Для этого необходимо построить более 52 км оптики и 54 км линий электропередачи. Это также позволит дополнительно обеспечить связью шесть близлежащих населенных пунктов.

Как ранее писал «Башинформ», в 2023 году сотовая связь и мобильный интернет появятся в 247 населенных пунктах республики.