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24 Января , 15:14

В Уфе утверждена новая схема размещения нестационарных объектов торговли и услуг

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Глава администрации Уфы утвердил новую схему размещения в городе нестационарных объектов торговли и оказания услуг. В нее вошло около 1400 различных объектов во всех муниципальных районах. Одновременно был отменен аналогичный документ, утвержденный в 2015 году.

В последнее время власти Уфы провели ревизию торговых точек и начали активный снос незаконно установленных объектов. Заявляется, что это связано с подготовкой к 450-летию столицы республики, которое пройдет в 2024 году. Наиболее интенсивно работы идут в центральных районах и вдоль красных линий. Также в Уфе будет внедряться единый дизайн-код для объектов торговли и услуг.      

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