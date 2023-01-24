В Уфе утверждена новая схема размещения нестационарных объектов торговли и услуг

Глава администрации Уфы утвердил новую схему размещения в городе нестационарных объектов торговли и оказания услуг. В нее вошло около 1400 различных объектов во всех муниципальных районах. Одновременно был отменен аналогичный документ, утвержденный в 2015 году.

В последнее время власти Уфы провели ревизию торговых точек и начали активный снос незаконно установленных объектов. Заявляется, что это связано с подготовкой к 450-летию столицы республики, которое пройдет в 2024 году. Наиболее интенсивно работы идут в центральных районах и вдоль красных линий. Также в Уфе будет внедряться единый дизайн-код для объектов торговли и услуг.