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24 Января , 20:20

В плохом состоянии 5% посевов — в Башкирии замерили состояние озимых

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

По данным последнего обследования в январе, в Башкирии в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 95% озимых, в плохом — 5%, сообщили в минсельхозе. На сохранность посевов, прежде всего, влияет высота снежного покрова. Если она достаточная — никакие морозы культурам не страшны.

Например, в Давлекановском районе посеяно 18 тыс. га озимых, 75% посевов находятся в хорошем состоянии, 20% - в удовлетворительном, 5 — в плохом. В Бураевском районе в хорошем состоянии находятся 96% озимых, аналогичная картина в обследованных хозяйствах Белебеевского.

Как сообщал «Башинформ», под урожай 2023 года в регионе посеяно 188,5 тыс. га озимой пшеницы, 122,4 тыс. га озимой ржи, 8 тыс. га озимой тритикале, 9 тыс. га озимым рыжиком.

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