В 2022 году санкции не повлияли на исполнение бюджета — минфин Башкирии

Минфин РБ отчитался об исполнении бюджета за 2022 год. Как сообщила на заседании правительства вице-премьер и глава ведомства Лира Игтисамова, доходы республиканского бюджета составили 280,6 млрд руб. (+14%, или 34,6 млрд руб. к 2021).

Налоговые и неналоговые доходы зачислены в сумме 181,3 млрд руб. (+15% к году). План по доходам исполнен на 99,6%.

Расходы превысили 295 млрд руб. — на 37 млрд руб. больше, чем было запланировано.

Выполнить все обязательства региону помогла поддержка федерального бюджета, отметила вице-премьер. Республика получила из центра 97 млрд руб., причем 20 млрд руб. было привлечено дополнительно к первоначальному плану. Еще 662 млн руб. поступило от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2022 году Башкирия получила инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 7,4 млрд руб. на реализацию крупных социально значимых проектов — комплексной жилой застройки «Южные ворота» Уфы и комплексное развитие территории Нефтекамска.

Консолидированный бюджет Башкирии по доходам исполнен в объеме 329,6 млрд руб. (+13,6% к 2021), по расходам — 343,5 млрд руб. (+14,9%).

Доходы местных бюджетов исполнены в сумме 151,1 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 49,7 млрд руб. (+11,2% к 2021). Расходы составили 150,3 млрд руб. (+16,6%)

«Республика смогла существенно увеличить расходы в 2022 году — геополитическая ситуация и санкции не повлияли на выполнение принятых обязательств», — прокомментировала «Башинформу» Лира Игтисамова.