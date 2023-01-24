«Молочная кухня» в Башкирии начала выпускать полезное печенье собственного производства

С сегодняшнего дня в раздаточных пунктах «Молочной кухни» республики, кроме привычной детской «молочки» и смесей, можно купить и печенье собственного производства. Его начали выпускать в Белорецке.

«От идеи до её воплощения прошёл почти год. Анализировали спрос, закупили новое оборудование, кропотливо подбирали рецептуру, чтобы готовое печенье было в меру сладким и рассыпчатым, а главное – полезным. Потом его состав исследовали специалисты Роспотребнадзора. Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что продукт можно давать детям младшего возраста – начиная с 6 месяцев. Печенье для малышей будет двух видов – обогащённое кальцием и обогащённое железом», - сообщили в администрации Главы Башкортостана.

Напомним, решение о возрождении молочных кухонь в Башкортостане почти четыре года назад принял Радий Хабиров.

В республике продукцию «Молочной кухни» производят семь заводов. По итогам 2021 года они переработали 3,6 тысячи тонн молока и выпустили 6,3 млн порций молока, 4,5 млн порций кефира, 3,3 млн порций творога, 2,8 млн порций йогурта. В республике работают 140 раздаточных пунктов – 55 фирменных точек, 11 – на базе аптек и поликлиник, ещё в 64 населённых пункта регулярно приезжают автолавки.

«Когда вы видите на упаковке знак "Молочной кухни", вы смело ее можете покупать, это своего рода гарантия качества. Могу сегодня с гордостью сказать, мы в республике возродили молочную кухню и сделали ее лучше, чем это было в советские времена», - сказал Радий Хабиров в одной из своих рабочих поездок по региону.

Ранее «Башинформ» писал, кто имеет право получать продукцию молочной кухни бесплатно. 26 тысяч детей из малообеспеченных семей бесплатно получают качественные продукты питания.

«Мы понимаем, насколько важна такая поддержка для наших жителей, поэтому постарались по максимуму убрать бюрократическую составляющую. Чтобы получить бесплатную продукцию, нужны только копии документов, удостоверяющих личность, и справка от педиатра. Подать заявление можно в мобильном приложении «Молочной кухни» и во всех офисах МФЦ», - писал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Опыт создания системы обеспечения молочной продукцией беременных женщин и малолетних детей в Башкортостане был представлен на открытой платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека». Опыт республики по созданию «молочных кухонь» изучали специалисты из многих регионов России. Вологодской области, Мордовии, Ханты-Мансийского автономного округа.

Из бюджета Башкортостана на содержание и развитие «молочной кухни» в 2023 году планируют направить более 600 млн рублей.